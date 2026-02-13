Motrat binjake që ndajnë gjithçka, madje edhe partnerin - e vërteta pas tyre
Motrat binjake DeCinque ndajnë gjithçka, përfshirë edhe burrin e tyre.
Anna dhe Lucy DeCinque janë krenare që janë ndër motrat më të afërta në planet, dhe marrëdhënia e tyre i ka çuar ato në fitimin e mijëra ndjekësve në Instagram .
Binjaket , të cilat besohet se janë në fund të të 30-ave, fituan famë pasi u shfaqën në shfaqjen e TLC "Extreme Sisters".
Ato bëjnë gjithçka në mënyrë identike, si të flasin, të hanë dhe madje të dalin me të njëjtin burrë dhe, megjithëse kjo mund t'u duket e pazakontë disave, ato në fakt kanë qenë në lidhje me të për më shumë se 14 vjet.
Për më shumë se një dekadë, motrat kanë qenë në një lidhje me Ben Byrne.
Edhe pse disave mund t’u duket një lidhje e papritur, ata nuk janë të vetmit binjakë që kanë pranuar se u pëlqen të ndajnë një partner.
Kur motrat hynë në një lidhje për herë të parë me Benin, ato pretenduan se u dashuruan me të pasi "e puthën në të njëjtën kohë".
Edhe pse mund të mendoni se xhelozia do t'i pengonte, në të kaluarën ato kanë thënë se kjo "nuk ka qenë kurrë" problem.
Binjaket kanë deklaruar hapur se “trajtohen në mënyrë të barabartë” në marrëdhënie dhe gjithashtu kanë një rregull të veçantë për të mbajtur ndjenjat e tyre nën kontroll.
“Beni nuk do ta puthë kurrë Annën dhe jo Lucyn, dhe ky ka qenë një rregull në fuqi që nga dita e parë”, zbuluan ato.
Ndoshta, për Annën dhe Lucin, kjo duket normale pasi ato ndajnë gjithçka tjetër në jetë.
Madje bëjnë dush dhe përdorin tualetin në të njëjtën kohë.
Është kjo afërsi e jashtëzakonshme që ndoshta i ka lejuar binjaket të gjejnë një burrë që i do njësoj.
Motrat, nga Australia , kanë dhënë përgjigje për të gjitha llojet e pyetjeve rreth asaj se si funksionon marrëdhënia e tyre.
Për shembull, ato janë pyetur nëse mund të mbeten shtatzënë në të njëjtën kohë.
Është raportuar se ata kanë pranuar se do të ishin të hapura ndaj fekondimit in vitro për ta bërë këtë të ndodhë, por kanë kërkuar edhe metoda natyrale.
"Ka shumë presion mbi Benin", thanë ato.
Përveç kësaj, martesa mund të jetë problem për ta. Kjo për shkak se qeveria australiane e ka ndaluar poligaminë që nga viti 1961. /Telegrafi/