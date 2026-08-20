Moti sot në Maqedoninë e Veriut
Moti sot në Maqedoninë e Veriut do të jetë me diell dhe shumë i ngrohtë me vranësira lokale të lehta deri në mesatare. Do të fryjë erë e dobët deri në mesatare nga juglindja, e cila herë pas here do të forcohet përgjatë lumit Vardar.
Temperatura e mëngjesit do të lëvizë nga 13 deri në 21 gradë, ndërsa dita nga 33 deri në 39 gradë Celsius.
Në Shkup, moti do të jetë me diell dhe shumë i ngrohtë me vranësira të lehta deri në mesatare. Do të fryjë erë e dobët deri në mesatare nga jugu. Temperatura e mëngjesit do të arrijë 19 gradë, ndërsa dita deri në 38 gradë.
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