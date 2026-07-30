Moti sot në Maqedoninë e Veriut
Moti sot në Maqedoninë e Veriut do të jetë me diell dhe i nxehtë me pak vranësira lokale. Do të fryjë erë e dobët deri mesatare nga juglindja. Temperatura minimale do të jetë në intervalin prej 10 deri në 22 gradë, ndërsa maksimale do të arrijë 32 deri në 39 gradë.
Në Shkup, moti do të jetë me diell dhe i ngrohtë me erë të dobët nga drejtim i ndryshueshëm. Temperatura minimale do të bjerë në 16, ndërsa maksimale do të arrijë 36 gradë.
Nën ndikimin e një vale të nxehtë, do të pasojë periudhë moti me diell dhe shumë të nxehtë. Do të jetë veçanërisht i nxehtë gjatë fundjavës dhe gjatë javës së ardhshme të punës kur temperatura ditore ndonjëherë do të kalojë 40 gradë.
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