Moti sot në Maqedoninë e Veriut
Moti në Maqedoni sot do të jetë kryesisht me diell me vranësira lokale të lehta deri në mesatare. Do të fryjë erë e lehtë deri në mesatare, e cila herë pas here do të përforcohet në pjesët perëndimore dhe do të jetë nga perëndimi, ndërsa përgjatë lumit Vardar do të fryjë nga juglindja.
Temperaturat e mëngjesit do të variojnë nga 7 deri në 16 gradë, ndërsa temperaturat e ditës do të arrijnë nga 28 deri në 35 gradë.
Në Shkup do të mbizotërojë mot me diell me vranësira të lehta dhe erë të lehtë deri në mesatare nga juglindja. Temperatura minimale do të jetë rreth 12 gradë, ndërsa maksimale do të arrijë deri në 32 gradë.
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