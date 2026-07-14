Moti sot në Maqedoninë e Veriut
Moti sot në Maqedoninë e Veriut do të jetë me diell me vranësira lokale të lehta deri në mesatare. Do të ketë erë të dobët deri në mesatare.
Temperatura minimale do të jetë në intervalin nga 11 deri në 21 gradë, ndërsa maksimale do të arrijë nga 30 deri në 36 gradë.
Në Shkup, moti do të jetë me diell me vranësira të lehta deri në mesatare. Do të ketë erë të dobët deri në mesatare nga veriu. Temperatura minimale do të bjerë në 17, ndërsa maksimale do të arrijë 35 gradë.
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