Moti sot në Maqedoninë e Veriut
Moti sot në Maqedoninë e Veriut do të jetë me diell dhe i ngrohtë me vranësira të lehta deri në mesatare. Në orët e pasdites do të ketë paqëndrueshmëri të izoluar të ndjekur nga shiu, bubullima dhe erëra të forta. Lokalisht, proceset do të jenë më intensive në formën e stuhive me shi të rrëmbyeshëm, erëra të forta dhe breshër.
Temperatura minimale do të jetë në intervalin 11 deri në 19 gradë, ndërsa maksimale do të arrijë 30 deri në 38 gradë.
Në Shkup, moti do të jetë me diell dhe i ngrohtë me vranësira të lehta deri në mesatare. Në pjesë të luginës do të ketë kushte për shfaqjen e stuhive afatshkurtra. Temperatura minimale do të bjerë në 15, ndërsa maksimale do të arrijë 35 gradë.
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