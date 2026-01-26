Moti sot në Maqedoninë e Veriut
Moti sot në Maqedoninë e Veriut do të jetë me vranësira me reshje të herëpashershme shiu, të cilat në vend të kësaj do të jenë më të bollshme (mbi 30l/m2) të ndjekura nga bubullima të rralla. Në male, reshjet do të jenë borë. Do të fryjë erë e lehtë deri mesatare nga juglindja
Temperaturat ditore do të variojnë nga 5 deri në 11 gradë Celsius.
Në Shkup, kryesisht me vranësira me reshje të herëpashershme shiu.
Nesër në mëngjes moti do të jetë me vranësira të ndryshueshme, me temperatura ditore nga 5 deri në 12 gradë.
