Moti në Shqipëri, vranët dhe reshje shiu e shtrëngata
Shërbimi Meteorologjik Ushtarak bën të ditur se Shqipëria sot do të ndikohet nga kushte atmosferike relativisht të qëndrueshme.
SHMU njofton se moti parashikohet i kthjellët ndërsa vranësirat e pakta deri mesatare më të theksuara, në relievet malore në lindje.
Nga orët e mesditës deri ato pasdite në relievet malore në lindje reshje shiu të dobëta dhe afatshkurtra. Në mënyrë të izoluar dhe relievet e larta malore reshjet në formën e shtrëngatave afatshkurtra.
Era do të fryjë me drejtim juglindje - jugperëndim me shpejtësi mesatare 8 m/s
Deti - Valëzimi në detet Adriatik dhe Jon i forcës 1-3ballë. /Telegrafi/
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