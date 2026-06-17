Moti në Shqipëri, temperaturat deri në 34 gradë
Shqipëria të mërkurën do të ndikohet nga kushte atmosferike relativisht të qëndrueshme.
Shërbimi Meteorologjik Ushtarak bën të ditur se moti parashikohet i kthjellët ndërsa vranësirat mesatare e lokalisht të dendura në male, në orët e mesditës deri pasdite.
Nga orët e mesditës deri pasdite në relievet malore në juglindje e jug reshje shiu të dobëta dhe afatshkurtra. Në mënyrë të izoluar dhe relievet e larta malore reshjet në formën e shtrëngatave të izoluara.
Era do të fryjë me drejtim juglindje - jugperëndim me shpejtësi mesatare 8 m/s.
Deti - Valëzimi në detet Adriatik dhe Jon i forcës 1-3 ballë. /Telegrafi/
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