Moti në Shqipëri, shi dhe shtrëngata
Shqipëria të martën do të ndikohet nga kushte atmosferike të paqëndrueshme.
Shërbimi Meteorologjik Ushtarak njofton se moti parashikohet me vranësira mesatare deri të dendura. Reshjet e shiut pritet të bëhen prezentë në orët e mesditës me intensitet të ulët në zonën e jugut dhe pjesërisht qendër.
“Më pas reshje shiu të herëpashershme me intensitet të ulët në të gjithë territorin deri në fund të ditës. Në orët e pasdites dhe mbrëmjes përgjatë vijës bregdetare dhe ultësirën perëndimore reshjet në periudha afatshkurtra në formën e shtrëngatave”, thuhet në njoftim.
Era do të fryjë me drejtim verilindje – juglindje me shpejtësi mesatare 8 m/s, përgjatë vijës bregdetare dhe në zonat luginore era me shpejtësi deri në 15 m/s.
Deti - Valëzimi në detet Adriatik dhe Jon i forcës 2-4 ballë.