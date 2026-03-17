Shqipëria të martën do të ndikohet nga kushte atmosferike të paqëndrueshme.

Shërbimi Meteorologjik Ushtarak njofton se moti parashikohet me vranësira mesatare deri të dendura. Reshjet e shiut pritet të bëhen prezentë në orët e mesditës me intensitet të ulët në zonën e jugut dhe pjesërisht qendër.

“Më pas reshje shiu të herëpashershme me intensitet të ulët në të gjithë territorin deri në fund të ditës. Në orët e pasdites dhe mbrëmjes përgjatë vijës bregdetare dhe ultësirën perëndimore reshjet në periudha afatshkurtra në formën e shtrëngatave”, thuhet në njoftim.

Era do të fryjë me drejtim verilindje – juglindje me shpejtësi mesatare 8 m/s, përgjatë vijës bregdetare dhe në zonat luginore era me shpejtësi deri në 15 m/s.

Deti - Valëzimi në detet Adriatik dhe Jon i forcës 2-4 ballë.


