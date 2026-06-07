Gjendet i pajetë në lumin Mat ish-efektivi i Gardës, Flamur Kolmarku
Flamur Kolmarku, ish-efektiv i Gardës, është gjetur i mbytur në ujërat e lumit Mat, në fshatin Zenisht të Bashkisë Mat, mëngjesin e kësaj të diele.
56-vjeçari nga Tirana ishte denoncuar i humbur nga familjarët, ndërsa sipas informacioneve paraprake ai vuante nga demenca, raporton euronews.al
Policia njoftoi se rreth orës 10:00 trupi i pajetë i Kolmarkut u gjet në lumin Mat.
Nga këqyrja paraprake nuk janë konstatuar shenja dhune në trup, ndërsa dyshimet e para janë se ai ka humbur jetën si pasojë e mbytjes në ujë.
Grupi hetimor, nën drejtimin e Prokurorisë, po vijon veprimet për sqarimin e plotë të rrethanave të ngjarjes dhe dokumentimin e rastit.