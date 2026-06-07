Zhduket i riu në Tiranë, kërkimet për 34-vjeçarin vijojnë prej katër ditësh
Një 34-vjeçar është raportuar i zhdukur në Tiranë, pasi prej katër ditësh nuk ka pasur kontakte me familjarët e tij.
Bëhet fjalë për shtetasin Eglant Koçi, i datëlindjes 17 shtator 1991, i cili është parë për herë të fundit në zonën pranë sheshit “Wilson”, në kryeqytet, teksa lëvizte me një motomjet me targa “CT969”.
Familjarët kanë bërë denoncimin në Komisariatin Nr. 2, ku është kërkuar ndihmë për gjetjen e tij ndërsa janë shprehur se 34-vjeçari nuk ka pasur konflikte me persona të tjerë.
Ndërkohë, burime bëjnë me dije se policia ka gjetur motomjetin me të cilin lëvizte i riu, si dhe ka identifikuar vendndodhjen e tij të fundit.
Policia po vijon punën me verifikimin e pamjeve të kamerave të sigurisë ndërsa kërkimet vijojnë. /Euronews.al/