Instituti Hidrometeorologjik bën të ditur se fundjava do të jetë me vranësira dhe vende-vende me riga shiu.

IHK njofton se të shtunën do të mbajë mot i vranët, me intervale me diell.

Vranësirat vende-vende parashihen të sjellin riga shiu.

Temperaturat minimale do të lëvizin ndërmjet 2–5 gradë Celsius, ndërkaq maksimalet nga 8 deri në 12 gradë Celsius.

Era do të fryjë nga veriperëndimi, me shpejtësi 1–5 m/s.

Ndërkaq, për të dielën Instituti ka parashikuar po ashtu mot të vranët dhe intervale me diell.

IHK njofton se vranësirat vende-vende parashihen të sjellin riga shiu.

Temperaturat minimale do të jenë nga 1–4 gradë Celsius, ndërkaq temperaturat maksimale nga 7 deri në 11°C.

Era do të fryjë nga verilindja, me shpejtësi 1–7 m/s. /Telegrafi/

