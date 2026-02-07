Moti në fundjavë, vranësira e riga shiu
Instituti Hidrometeorologjik bën të ditur se fundjava do të jetë me vranësira dhe vende-vende me riga shiu.
IHK njofton se të shtunën do të mbajë mot i vranët, me intervale me diell.
Vranësirat vende-vende parashihen të sjellin riga shiu.
Temperaturat minimale do të lëvizin ndërmjet 2–5 gradë Celsius, ndërkaq maksimalet nga 8 deri në 12 gradë Celsius.
Era do të fryjë nga veriperëndimi, me shpejtësi 1–5 m/s.
Ndërkaq, për të dielën Instituti ka parashikuar po ashtu mot të vranët dhe intervale me diell.
IHK njofton se vranësirat vende-vende parashihen të sjellin riga shiu.
Temperaturat minimale do të jenë nga 1–4 gradë Celsius, ndërkaq temperaturat maksimale nga 7 deri në 11°C.
Era do të fryjë nga verilindja, me shpejtësi 1–7 m/s. /Telegrafi/
