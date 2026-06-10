Mot me diell, vende-vende shi dhe shkarkesa elektrike
Instituti Hidrometeorologjik bën të ditur se sot në Kosovë do të mbajë mot me diell dhe vranësira të shpërndara.
IHK njofton se gjatë pjesës së dytë të ditës, vranësirat do të dendësohen dhe vende-vende do të krijojnë kushte për reshje shiu me karakter lokal, të shoqëruara me shkarkesa elektrike.
Në zona të izoluara nuk përjashtohet mundësia e reshjeve të breshrit.
Temperaturat minimale: 13 deri në 17 gradë Celsius, ndërkaq ato maksimale nga 26 deri në 29 gradë.
Era do të fryjë kryesisht nga verilindja me shpejtësi 1–11 m/s. /Telegrafi/