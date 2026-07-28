Mot me diell dhe vranësira, në zonat malore reshje të izoluara
Instituti Hidrometeorologjik bën të ditur se të martën në Kosovë do të mbajë mot me diell dhe vranësira të shpërndara, me intervale të gjata me diell.
IHK njofton se reshje të izoluara mund të paraqiten kryesisht në zonat malore.
Temperaturat minimale do të lëvizin ndërmjet 13 dhe 16 gradë Celsius, ndërkaq ato maksimale nga 27 deri në 32 gradë Celsius.
Era do të fryjë kryesisht e lehtë deri mesatare nga drejtimi veriperëndimor, me shpejtësi 1–7 m/s. /Telegrafi/
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