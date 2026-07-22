Mot i paqëndrueshëm në Shqipëri, shi e shtrëngata
Shërbimi Meteorologjik Ushtarak bën të ditur se Shqipëria të mërkurën do të jetë në ndikimin e masave ajrore të paqëndrueshme.
SHMU njofton se moti parashikohet me vranësira të cilat pas orëve të mëngjesit do të vijnë në pakësim.
Reshjet e shiut me intensitet të ulët parashikohen të jenë prezentë që në orët e para të 24-orëshit deri në orët e mëngjesit në veri dhe qendër të vendit, lokalisht shtrëngata shiu shoqëruar me shkarkesa elektrike dhe breshër.
Gjatë ditës reshjet e shiut me intensitet të ulët lokalizohen vetëm përgjatë relieveve malore të vendit, në mbrëmje ndërprerje të reshjeve të shiut në të gjithë vendin.
Era me drejtim veriperëndim-verilindje me shpejtësi mesatare 7 m/s, e cila hera-herës pritet të fitojë shpejtësi deri në 15m/s.
Valëzim në det të forcës 2-4 ballë. /Telegrafi/