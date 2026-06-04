Mos e nis planifikimin e pushimeve pa parë këto ide
Stina më e bukur e vitit ka ardhur tashmë. Ditët me diell, pushimet, aventurat spontane dhe momentet plot buzëqeshje janë gati të nisin. Bashkë me to vjen edhe nevoja për të përgatitur gjithçka që ju duhet për një verë të paharrueshme.
Por ku mund të gjeni të gjithë produktet që ju nevojiten?
Vetëm në JUMBO.
MeiMei është kujdesur të sjellë atmosferën verore në çdo detaj. Nga çantat, peshqirët dhe shapkat e plazhit, te aksesorët që kompletojnë stilin tuaj të pushimeve, çdo produkt është zgjedhur për t’ju dhuruar komoditet, ngjyra dhe energjinë e verës.
Për momentet e relaksit pranë detit apo pishinës kujdeset JoJo, me çadra plazhi, karrige, shtroje, dyshekë uji, komardare dhe shumë aksesorë të tjerë që sjellin rehati dhe argëtim për të gjithë familjen.
Ndërkohë, BoBo sjell energjinë dhe lojën që nuk mungon kurrë gjatë verës. Lodrat e rërës, pistoletat e ujit, topat, syzet e notit dhe lojërat për më të vegjlit e kthejnë çdo ditë në një aventurë plot buzëqeshje. Përtej argëtimit të fëmijëve, nuk mungojnë as aktivitetet dhe lojërat që bashkojnë gjithë familjen në momente të bukura së bashku.
Dhe për ta bërë gjithçka edhe më të lehtë, OnOn ju ndihmon të porosisni të gjitha produktet tuaja të preferuara online në jumbo-ks.com.
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