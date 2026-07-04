Mos e drejtoni ventilatorin nga vetja: Ja si ftohet më mirë e gjithë dhoma
Mjafton ta ndryshoni këndin e fryrjes dhe ajri në dhomë mund të qarkullojë krejt ndryshe
Vapët e verës shpesh e kthejnë banesën në një hapësirë ku ajri duket sikur ngjitet në lëkurë. Në këto momente, ventilatori bëhet shpëtimi i parë që shumë njerëz e ndezin menjëherë, duke pritur që ajri i freskët t’u fryjë drejt fytyrës dhe ta zgjidhë problemin.
Megjithatë, ajo që duket më logjike nuk është gjithmonë zgjidhja më efektive. Shumica e njerëzve e drejtojnë ventilatorin nga vetja, me shpresën se kështu do të freskohen më shpejt, por lëvizja e ajrit funksionon ndryshe.
Pse fryrja direkte nuk është zgjidhja më e mirë?
Kur ventilatori drejtohet drejt trupit, ai krijon një rrymë të fortë ajri që freskon vetëm një pikë, ndërsa pjesa tjetër e dhomës mbetet e ngrohtë dhe e rëndë.
Ky efekt mund të jetë i këndshëm për pak kohë, por nuk e zgjidh problemin e nxehtësisë në hapësirë.
Ekspertët e qarkullimit të ajrit shpjegojnë se çelësi është lëvizja e ajrit në të gjithë dhomën, jo vetëm në një drejtim. Kur ajri qarkullon në mënyrë më të barabartë, temperatura ndihet më e ulët dhe ambienti bëhet më i këndshëm, transmeton Telegrafi.
Truku që jep efekt më të mirë freskimi
Në vend që ventilatori të drejtohet nga krevati, divani apo vendi ku jeni ulur, më mirë është ta ktheni drejt murit ose edhe drejt tavanit.
Në këtë mënyrë, ajri përplaset në sipërfaqe, kthehet prapa dhe nis të qarkullojë nëpër dhomë. Kështu krijohet një lëvizje më e barabartë e ajrit, që freskon më mirë gjithë hapësirën dhe jo vetëm një pikë.
Ky ndryshim mund të mos duket spektakolar në fillim, por në praktikë jep një ndjesi më të qëndrueshme freskie, sidomos gjatë natës, kur edhe një ndryshim i vogël në temperaturë ndikon në cilësinë e gjumit.
Çfarë thotë fizika për lëvizjen e ajrit?
Ajri nuk qëndron statik. Ai reagon ndaj çdo ndryshimi të presionit dhe lëvizjes në hapësirë.
Kur ventilatori vendoset në mënyrën e duhur, shtresat më të ngrohta të ajrit zhvendosen, ndërsa ajri më i freskët qarkullon më mirë në dhomë.
Për këtë arsye, një ventilator që nuk fryn drejtpërdrejt në trup mund të krijojë ambient më të këndshëm sesa një ventilator që punon me fuqi të plotë vetëm në një drejtim.
Disa gjëra të vogla që ndihmojnë
Për efekt më të mirë, mund të bëni edhe disa ndryshime të thjeshta:
- lini pak të hapur dritaren, që ajri të ketë ku të qarkullojë;
- vendoseni ventilatorin në mënyrë që ajri të përplaset në mur ose në këndin e dhomës;
- shmangni hapësirat plotësisht të mbyllura pa qarkullim ajri;
- gjatë natës përdorni shpejtësi më të ulët, për efekt më të butë dhe më të qëndrueshëm.
Këto ndryshime të vogla nuk ndikojnë vetëm në temperaturë, por edhe në ndjesinë e rëndesës dhe mbytjes në dhomë.
Ventilatori nuk është thjesht një pajisje që fryn ajër drejt jush. Ai mund të ndihmojë në lëvizjen e ajrit në të gjithë hapësirën, nëse vendoset siç duhet.
Prandaj, ndonjëherë ndryshimi i këndit të ventilatorit jep rezultat më të mirë sesa rritja e shpejtësisë së tij. /Telegrafi/