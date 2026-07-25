Avokati Arianit Koci ka njoftuar se është liruar i riu nga Kosova i cili ishte ndaluar nga autoritetet e Serbisë në pikën kufitare në Horgosh.

Koci këtë e bëri të ditur në një postim në Facebook.

Lexoni të plotë postimin e tij:

U lirua!

I riu për të cilin shkrova më herët, është liruar nga policia serbe në Horgosh.

I lumtur sa s’ka!

Kontributi im ishte modest, por besoj se ndihmoi në momentin e duhur.

Djaloshi është i lindur në vitin 1997. Pothuajse moshatar me djalin tim. Ndoshta edhe për këtë arsye, këtë rast e përjetova pak më ndryshe.

Me rëndësi është që tash është i lirë.

Procedura vazhdon!. /Telegrafi/


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