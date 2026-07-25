Koci njofton, është liruar i riu nga Kosova që u ndal nga autoritetet serbe në Horgosh
Avokati Arianit Koci ka njoftuar se është liruar i riu nga Kosova i cili ishte ndaluar nga autoritetet e Serbisë në pikën kufitare në Horgosh.
Koci këtë e bëri të ditur në një postim në Facebook.
Lexoni të plotë postimin e tij:
U lirua!
I riu për të cilin shkrova më herët, është liruar nga policia serbe në Horgosh.
I lumtur sa s’ka!
Kontributi im ishte modest, por besoj se ndihmoi në momentin e duhur.
Djaloshi është i lindur në vitin 1997. Pothuajse moshatar me djalin tim. Ndoshta edhe për këtë arsye, këtë rast e përjetova pak më ndryshe.
Me rëndësi është që tash është i lirë.
Procedura vazhdon!. /Telegrafi/
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