Pamje të reja janë siguruar nga ngjarja që ndodhi sot në zyrat e Kuvendit, ku kreu i “Partisë Mundësia”, Agron Shehaj, mori dokumentin sekret e marrëveshjes me SHBA dhe u largua me vrap.

Pamjet tregojnë se si Shehaj u largua me vrap, ndërsa punonjësja e cila po e ndiqte nga pas nga nxitimi rrëzohet nga shkallët.

Deputeti Agron Shehaj rrëmben dokumentin konfidencial të marrëveshjes me SHBA-të dhe largohet me vrap

Janë punonjësit e Gardës ata që i vijnë në ndihmë të parët, teksa Shehaj ishte larguar.



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