Momenti i tmerrshëm kur australiani i shpëton vdekjes, kur një mur xhami 3 metra i shpërthen sipër ndërsa luan padel në Bali
Një baba i dy fëmijëve nga Perth i ka shpëtuar vdekjes në Bali, pasi u përplas me një mur xhami ndërsa luante padel, në një përsëritje të tmerrshme të aksidenteve të mëparshme identike.
Dee Saban po shijonte një ndeshje me tre miq të enjten në Amare Padel në Canggu, kur vrapoi për topin dhe u përplas drejt e në një mur xhami 3 metra.
Pamjet e kamerave të sigurisë kapin momentin kur ai pësoi lëndime serioze, por disi i shpëtoi më të keqes kur i gjithë muri shpërtheu në copa përreth tij.
Por pasi video u postua në internet, Saban dhe gruaja e tij Suzan u habitën kur mësuan se i njëjti incident i rrezikshëm thuhet se kishte ndodhur më parë në atë vend.
"Shtatë herë që dimë. Ka edhe video të tjera që e tregojnë këtë. Mund të kisha vdekur. Kishte gjak kudo, ishte si një vend krimi", tha Saban për Daily Mail.
Tifozi veteran i padelit po luante ndeshjen e tij të parë që nga fitimi i turneut të Akademisë së Padelit në Bali në dhjetor, dhe tha se ishte i emocionuar që ishte rikthyer në fushë.
Ai pretendon se përplasja me muret perimetrale gjatë një ndeshjeje është praktikë e zakonshme dhe diçka që mund të ndodhë disa herë në një ndeshje.
Kur u përplas me xhamin e pasmë të qoshes në fushën e pestë, fillimisht u trondit dhe nuk e kuptoi ashpërsinë e lëndimeve të tij.
"Vetëm kur pashë fytyrat e shokëve të mi ndërsa vraponin drejt meje, e kuptova se ishte serioze. Niveli i lëndimeve në këmbët e mia është i keq. Disa nga prerjet janë 5 cm të thella dhe kam humbur shumë gjak. Është fat që nuk e godita me fytyrë, gjë që është e zakonshme në lojë. Nëse kjo do të kishte ndodhur, nuk mendoj se do të isha këtu tani", tha ai.
Saban u dërgua me urgjencë në spital me ambulancë ku iu trajtuan plagët, por rrezet X zbuluan disa copa xhami të ngulura thellë në shpatull dhe këmbë, të cilat kërkonin ndërhyrje kirurgjikale.
Çifti, i cili u transferua në Bali dy vjet më parë dhe drejton kafenetë e veta dhe një biznes zhvillimi, mori vendimin të fluturonte përsëri në Perth në mënyrë që Saban të mund t'i nënshtrohej një ndërhyrjeje kirurgjikale urgjente për të hequr xhamin. /Telegrafi/