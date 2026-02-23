Momenti i panikut të turistëve që vrapojnë nëpër aeroportin meksikan nga frika e një sulmi nga karteli, disa orë pas vdekjes së bosit të drogës El Mencho
Video tronditëse kanë treguar momentin kur paniku përshkon një aeroport meksikan, ndërsa turistët e tmerruar kalojnë nëpër terminal nga frika e një sulmi nga karteli.
Udhëtarët shihen duke vrapuar në panik në zonën pa taksa të Aeroportit Ndërkombëtar të Guadalajarës në shtetin Jalisco, pasi re tymi u panë duke u ngritur nga automjetet që digjeshin jashtë, dhe ata besonin se sulmet e kartelit do të binin mbi aeroport, transmeton Telegrafi.
Dhuna ka arritur kulme të reja në të gjithë qytetin e Guadalajarës në juglindje të Meksikës në shenjë hakmarrjeje për vrasjen e udhëheqësit të kartelit të Jaliscos, 'El Mencho', në një sulm ushtarak të mbështetur nga SHBA-të të dielën.
Sulme brutale janë përhapur në 20 shtete, ndërsa banda e drogës merr hakmarrje të pamëshirshme. 25 anëtarë të Gardës Kombëtare u vranë në Jalisco dhe më shumë se 30 anëtarë të Kartelit kanë vdekur, si dhe një roje burgu dhe një anëtar i zyrës së prokurorit të shtetit.
Shpërthyen të shtëna me armë pranë Aeroportit Ndërkombëtar të Guadalajarës dhe makinat u dogjën jashtë, ndërsa turistët u fshehën pas karrigeve dhe u përplasën mbi valixhe, të shqetësuar se mos u binin në dorë.
Një turiste amerikane, Katy Holloman, nga El Dorado Hills, shkroi në Facebook për të folur për përvojën e saj të hidhur pasi iu tha të strehohej në hotelin e saj pasi ishte më e sigurt sesa të përpiqej të udhëtonte për në aeroport.
"Rruga është e mbyllur për shkak të kartelit. Nuk ka fluturime nga aeroporti për në Shtetet e Bashkuara. I kemi riplanifikuar për nesër pasdite, duke shpresuar vërtet të arrijmë në shtëpi", tha ajo në një video.
"Do të lutem vetëm që të arrijmë në shtëpi nesër. Kjo është e paprecedentë këtu; stafi i hotelit ka thënë se kjo nuk ka ndodhur kurrë më parë", shtoi ajo.
Diku tjetër në qytet, një tjetër turist amerikan, Dan Smith nga Palm Springs, iu desh të evakuonte ndërtesën e tij e cila ndodhej midis autobusëve që digjeshin dhe automjeteve të tjera që bllokonin rrugët.
Ai tha në një video: "Po evakuojmë ndërtesën, kanë shpërthyer rezervuarët e propanit. Shpresojmë që ndërtesa të mos marrë flakë".
Vëllai i tij, Richard, po postonte video për Danin. Ai shkroi në X: "Ju lutem mbani mendime të mira për vëllain tim Daniel. Puerto Vallarta është nën rrethim".
Ai është bllokuar në qendër të qytetit dhe të gjitha rrugët hyrëse dhe dalëse janë të mbyllura. Ai nuk mund të kthehet në shtëpi.
"Për fat të mirë, ka disa miq në qendër të qytetit ku mund të kalojë kohë. Edhe pse është evakuuar një herë tashmë. Karteli i drogës është i mbyllur", shtoi ai.
El Mencho, emri i vërtetë Nemesio Oseguera Cervantes, 59 vjeç, ishte njeriu më i kërkuar i Meksikës, udhëheqësi dhe themeluesi i Kartelit të Gjeneratës së Re të Jalisco-s (CJNG) që nga viti 2009.
Ai vdiq në paraburgim pasi u kap nga forcat speciale meksikane pas një shkëmbimi zjarri midis truprojave të tij dhe komandove ushtarake, i cili e la të plagosur rëndë.
Burrat e tij ishin të armatosur me granatahedhës që kërkonin nxehtësi, të aftë të shponin blindazhin e tankeve, të cilat u sekuestruan në vendngjarje.
Pas betejës, bosi i drogës vdiq ndërsa po transportohej në kryeqytetin e Meksikos nga qyteti Tapalpa, në shtetin Jalisco, pak në jug të Guadalajara-s në malet Sierra Madre.
Të paktën gjashtë anëtarë të kartelit u vranë në operacion, ndërsa tre ushtarë u plagosën, tha ministria e Mbrojtjes. /Telegrafi/