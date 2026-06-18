Momente paniku në Vlorë - parashutisti bie në det, shpëtohet nga dy pushues
Një incident i rrezikshëm është regjistruar në bregdet, ku një parashutist është rrëzuar në det gjatë tentativës për ulje, duke rrezikuar të mbytej.
Dy pushues, që ndodheshin pranë vendit të ngjarjes, janë hedhur menjëherë në ujë dhe kanë notuar drejt tij, duke arritur ta nxjerrin në breg dhe t’i shpëtojnë jetën.
Pas dhënies së ndihmës së parë, i dëmtuari është transportuar me urgjencë drejt spitalit për të marrë ndihmë të specializuar mjekësore. /Tch/
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