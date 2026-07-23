Aksident i rëndë në magjistralen Mitrovicë–Prishtinë, dyshohet për viktima
Një aksident i rëndë trafiku ka ndodhur në orët e para të mëngjesit të së mërkurës në magjistralen Mitrovicë–Prishtinë.
Sipas informacioneve fillestare, dyshohet se aksidenti ka shkaktuar viktima, ndërsa raportohet edhe për persona të lënduar.
Në aksident janë përfshirë dy automjete, ndërsa sipas raportimeve të para dyshohet se njëri prej tyre ka kaluar në kahun e kundërt të lëvizjes, duke shkaktuar përplasjen.
Rrethanat e aksidentit ende nuk janë konfirmuar zyrtarisht, ndërsa pritet që Policia e Kosovës të dalë me detaje lidhur me rastin.
Telegrafi ka tentuar të kontaktojë me Policinë Rajonale të Kosovës për Mitrovicë, ndërsa është në pritje të një përgjigje. /Telegrafi/
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