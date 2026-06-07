Molliqaj i zhgënjyer për rezultatin: Kjo nuk është as afër asaj që e kemi pritur
Kryetari i PSD-së, Dardan Molliqaj, ka thënë se rezultati i partisë së tij në zgjedhje nuk është as afër asaj që kishin pritur.
Në Debat Plus, Molliqaj deklaroi se PSD kishte pritur mbështetje dukshëm më të madhe nga qytetarët, por theksoi se partia do ta analizojë rezultatin në aspektin politik në ditët në vijim.
“Nuk është ky rezultat që e kemi pritur, sepse kemi pritur qartazi mbështetje shumë më të madhe për neve. Dhe analizat shumë shpejt do t’i bëjmë, ajo që po shohim se rezultati ka lëvizur pak të të gjitha subjektet por për neve që kemi garu për herën e parë është ky rezultat…”, ka theksuar ai.
Ai u shpreh se nuk pret që vendi të shkojë në zgjedhje të reja, duke vlerësuar se do të ketë bashkëpunim ndërmjet Lëvizjes Vetëvendosje dhe partive të tjera parlamentare për formimin e institucioneve.
Sipas Molliqajt, rezultatet kanë shënuar lëvizje të vogla te të gjitha subjektet politike, ndërsa PSD, si subjekt që garoi për herë të parë në këtë formë, do të bëjë vlerësimin e performancës së saj pas përfundimit të procesit zgjedhor.