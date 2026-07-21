Mizat nuk do të hyjnë në shtëpinë tuaj nëse vendosni këtë frut në dritare
Nëse mizat po hyjnë vazhdimisht në shtëpinë tuaj, një zgjidhje e thjeshtë mund të jetë vendosja e një fruti në pragun e dritares.
Gjatë ditëve të nxehta të verës, shumë njerëz i mbajnë dritaret hapur për të futur ajër të freskët në shtëpi. Megjithatë, kjo u krijon mundësi edhe mizave dhe insekteve të tjera të hyjnë brenda në kërkim të ushqimit.
Mbajtja e mizave jashtë shtëpisë shpesh duket një mision i pamundur. Nëse nuk keni rrjeta mbrojtëse në dritare, ato zakonisht gjejnë gjithmonë një mënyrë për të hyrë, duke ju detyruar më pas të kaloni kohë duke u përpjekur t'i nxirrni jashtë.
Por, sipas një eksperteje të pastrimit, ekziston një mënyrë e thjeshtë për t'i penguar mizat të hyjnë në shtëpi që në fillim.
Në një video të publikuar në TikTok, Chantel Mila tregoi se mjafton vetëm një limon dhe disa karafila të tharë për të larguar mizat. Përveç kësaj, kjo metodë i jep shtëpisë edhe një aromë shumë të këndshme.
Ajo këshillon të prisni një limon në gjysmë dhe të ngulni disa kokrra karafili të tharë në tulin e tij.
Aroma e agrumeve dhe ajo e karafilit janë ndër aromat që mizat nuk i durojnë. Prandaj, vendosja e limonit në pragun e dritares, pranë dritareve të hapura ose në kuzhinë, mund të ndihmojë në largimin e tyre.
Në videon ku ndau pesë këshilla pastrimi që, sipas saj, "çdokush duhet t'i dijë", Chantel tha:
"Për të larguar mizat, vendosni disa karafila të tharë brenda një limoni dhe lëreni në kuzhinë."
Një truk tjetër që parfymon shtëpinë
Një tjetër këshillë e saj është të zieni në një tenxhere me ujë disa feta limoni, karafil të tharë dhe pak ekstrakt vaniljeje.
Sipas saj, kjo jo vetëm që e mbush shtëpinë me një aromë të këndshme, por falë limonit dhe karafilit ndihmon edhe në mbajtjen larg të mizave.
Limoni ka edhe përdorime të tjera
Chantel tregon se limoni nuk është i dobishëm vetëm kundër mizave.
Një tjetër këshillë e saj është të mbushni një qese prej pëlhure me oriz të thatë dhe t'i shtoni disa pika vaj esencial limoni. Më pas vendoseni në gardërobë për të ndihmuar në thithjen e lagështisë dhe për të parandaluar krijimin e mykut.
Pse funksionon kombinimi i limonit dhe karafilit?
Keely Smith, dizajnere e interierit në JD Elite Interiors, ka shpjeguar se mizat janë jashtëzakonisht të ndjeshme ndaj aromave.
Ajo tha:
"Mizat kanë një ndjeshmëri shumë të lartë ndaj aromave. Limoni çliron limonen, një përbërës me aromë të fortë agrumesh që pengon mënyrën se si mizat gjejnë ushqimin. Kur në limon vendosen karafilë të tharë, shtohet edhe eugenoli – një substancë me aromë të fortë dhe pak pikante, të cilën mizat e urrejnë edhe më shumë.
Kombinimi i limonit dhe karafilit çorienton shqisat e tyre dhe e bën ambientin aq të fortë në aromë, saqë ato preferojnë të largohen."
Si t'i mbani mizat larg shtëpisë
Mbajeni shtëpinë të pastër;
Hiqni menjëherë mbetjet e ushqimit dhe pastroni çdo derdhje;
Pastroni rregullisht enët e kafshëve shtëpiake dhe vendet ku ato ushqehen;
Nxirrni shpesh mbeturinat dhe përdorni kosha me kapak që mbyllen mirë.