Misajlovski: Edhe pse ka presion serioz mbi buxhetin e mbrojtjes, nuk ka vonesë në pajisjet për Ushtrinë
Ministri i Mbrojtjes, Vllado Misajlovski sot ka përmbledhur rezultatet e mbrojtjes dhe ushtrisë në dy vitet e fundit, duke theksuar se vendi është i sigurt dhe i sigurt, dhe procesi i modernizimit të Ushtrisë është në vazhdim e sipër.
"Lidhur me modernizimin, dua të theksoj se në përputhje me buxhetin dhe atë që është planifikuar, po i shërbejmë të gjitha detyrimeve", theksoi Misajlovski, duke shtuar se megjithëse kjo përfaqëson një presion serioz mbi buxhetin e mbrojtjes, nuk ka vonesë në mbërritjen e pajisjeve.
Sipas tij, pajisjet, si dhe zhvillimi i personelit, po zbatohen me një ritëm intensiv.
"Ajo që ju të gjithë e dini është se buxheti është mbi 2 përqind dhe dje dëgjuam nga udhëheqësit e NATO-s se jemi mbi 4 përqind në total. Ky është një lajm vërtet i madh për ne, por edhe për shtetin, sepse po investojmë në të gjitha kapacitetet", tha Ministri.
Ai foli edhe për 16 marrëveshjet e nënshkruara me Shtetet e Bashkuara me një vlerë totale prej 339 milionë dollarësh amerikanë, një pjesë e të cilave është nga buxheti i Maqedonisë, dhe një pjesë, si mbështetje nga Shtetet e Bashkuara.
Misajlovski përmendi edhe mbështetjen nga Bashkimi Evropian, përmes Fondit Evropian për Paqe, me një vlerë totale prej mbi 40 milionë eurosh, pajisje në tre dërgesa të ndara, e para prej të cilave ka mbërritur plotësisht, ndërsa pajisjet nga dërgesa e dytë po mbërrijnë aktualisht./Telegrafi/