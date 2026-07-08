Misajllovski: Maqedonia edhe pse vend i vogël, po e jep kontributin e vet të konsiderueshëm në kuadër të proceseve të NATO-s
Ministri i Mbrojtjes, Vllado Misajllovski foli për avancim të bashkëpunimit mes vendeve-anëtare të Aleancës, në Samitin e NATO-s në Shqipëri, duke potencuar edhe politikat e përbashkëta të mbrotjes dhe sigurisë e vendeve anëtare.
Ai tha se Maqedonia u përshëndet nga shumë shtete si vend, i cili edhe pse i vogël në krahasim me shumë të tjera, megjithatë e jep kontributin e vet të konsiderueshëm në kuadër të proceseve të Aleancës.
Përveç nevojës për avancim të bashkëpunimit mes vendeve-anëtare të Aleancës, në Samitin e NATO-s në Shqipëri u potencua edhe politika e përbashkët e mbrotjejs dhe sigurisë e vendeve anëtare, porosi e cila gjithnjë e më shumë mori intensitet, me ç’rast Maqedonia u përshëndet nga shumë shtete si vend, i cili edhe pse i vogël në krahasim me shumë të tjera, megjithatë e jep kontributin e vet të konsiderueshëm në kuadër të proceseve të Aleancës.
“Është shumë e rëndësishme porosia që e kemi nga të gjitha vendet evropiane se kemi një politikë të përbashkët sigurie dhe mbrojtjeje dhe se duhet t’i përkasim atje është shumë i rëndësishëm, është një mesazh i shkëlqyer që duhet ta ndajmë së bashku dhe po e bëjmë këtë, dhe për këtë arsye nëse brenda NATO-s jemi një familje në të njëjtin nivel, kjo duhet të vlejë edhe për Bashkimin Evropian”, tha Misajllovski dhe shtoi se disa vende na kanë mirëpritur, si një vend që, megjithëse i vogël, jep kontributin e vet.
Ministri theksoi se presidentja, e cila e udhëhoqi delegacionin e vendit tonë, pati një pritje të shkëlqyer dhe e prezantoi vendin tonë me dinjitet.
Në samit, shtoi Misajllovski, mes tjerash u diskutua edhe për rritjen e pjesës së BPV-së në mbrojtje, duke vënë në dukje se ne si vend tashmë ndajmë rreth katër përqind të PBB-së për mbrojtje dhe kostot përkatëse, që është një kontribut i rëndësishëm drejt qëllimit të përbashkët të Aleancës për të arritur pesë për qind deri në vitin 2035.
Ministri vlerësoi se ky ishte një Samit i bukur, i cili dërgoi një mesazh të fuqishëm solidariteti, dhe ndër të tjera, diskutoi ngjarjet aktuale botërore, ndikimin e Kinës, ngjarjet në Ukrainë dhe Iran.