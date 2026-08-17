BDI: VLEN-it ia dhanë ministrinë, por kulturën vazhdon ta drejtojë OBRM-PDUKM
Bashkimi Demokratik për Integrim ka reaguar ndaj emërimit të ish-ministrit të Kulturës, Zoran Ljutkov, në pozitën e koordinatorit nacional për kulturë, duke vlerësuar se ky veprim dëshmon peshën reale që, sipas tyre, e ka koalicioni VLEN brenda Qeverisë.
Në reagimin e BDI-së, theksohet se pas rikonstruimit qeveritar, Ministria e Kulturës iu besua përfaqësuesve të VLEN-it, por sipas BDI-së, drejtimi real i politikave kulturore vazhdon të mbetet nën kontrollin e OBRM-PDUKM-së.
“Emërimi i ish-ministrit Zoran Ljutkov për koordinator nacional për kulturë tregon sa peshë ka realisht VLEN-i brenda Qeverisë. Pas rikonstruimit, Ministria e Kulturës iu dorëzua atyre, ndërsa sot drejtimi politik i këtij sektori iu kthye Ljutkovit përmes një funksioni të krijuar në Qeveri”, thuhet në reagimin e BDI-së.
Nga BDI vlerësojnë se, megjithëse VLEN mban postin e ministrit dhe emëron bashkëpunëtorët e tij në sektorin e kulturës, vendimmarrja kryesore dhe prioritetet strategjike vazhdojnë të përcaktohen nga partneri më i madh qeveritar.
“Ministria për VLEN-in, kultura për Ljutkovin”, theksojnë nga BDI, duke shtuar se ky është, sipas tyre, “poshtërimi i radhës” që pranohet në heshtje nga partnerët shqiptarë në Qeveri.
BDI konsideron se emërimi i Ljutkovit dëshmon se kontrolli mbi politikat kulturore mbetet në duart e OBRM-PDUKM-së, pavarësisht ndryshimeve kadrovike të bëra pas rikonstruimit të kabinetit qeveritar.