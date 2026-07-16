Ministrja serbe i kërkoi falje Vuçiqit, por jo edhe shqiptarëve për deklaratën për spastrim etnik të Kosovës
Ministrja serbe e Administratës Shtetërore dhe Vetëqeverisjes Lokale, Snezhana Paunoviq, deklaroi sot se deklarata e saj "mbi spastrimin etnik të Kosovës" u nxor jashtë kontekstit dhe i kërkoi falje presidentit Aleksandar Vuçiq, Qeverisë serbe dhe kryeministrit Gjuro Macut.
Paunoviq, duke u shfaqur në televizionin Informer, e përshkroi si dashakeqe faktin që "vetëm shtatë sekonda të të gjithë emisionit" u hoqën dhe se u shndërrua në një rast politik, transmeton Telegrafi.
"Kjo është historia ime, jo një deklaratë. Është e pakëndshme të shpjegosh se kjo nuk është politika e presidentit apo e qeverisë", tha ajo dhe falënderoi të gjithë ata që i qëndruan pranë gjatë dënimeve të shumta të deklaratës së saj, duke deklaruar se është shumë krenare për mbështetjen që mori nga Partia Socialiste e Serbisë (SPS), anëtare e së cilës është.
Tha se do ta pastronte etnikisht Kosovën po të ishte në vend të Millosheviqit, Lëvizja e Qytetarëve të Lirë në Serbi kërkon shkarkimin e menjëhershëm të Snezhana Paunoviq
Megjithatë, siç deklaroi ajo, u zhgënjye më shumë nga deklarata e zyrtarit të SPS-së, Branko Ruzhiq, i cili deklaroi se ajo nuk kishte të drejtë të fliste për periudhën e viteve të 90-ta dhe politikat e SPS-së në atë kohë, sepse nuk ishte anëtare e saj.
Paunoviq tha se nuk ishte e befasuar nga reagimet e opozitës, duke vlerësuar se Lëvizja e Qytetarëve të Lirë, e cila ishte e para që reagoi, po përpiqej kështu të blinte "vendin e saj në diell", ndërsa tha për Frontin e Gjelbër-të Majtë se e kishte përdorur atë për të arritur qëllimin e saj dhe se "e di se cila është detyra e tyre".
Ajo gjithashtu kritikoi mediat që mbështetën "me gjithë zemër" dënimin e deklaratës së saj, duke deklaruar se njerëzit që ishin me të - qëndruan pas dinjitetit dhe imazhit të tyre.
Ndryshe ajo gjatë një paraqitje televizive kishte deklaruar se po të ishte në vendin e Sllobodan Millosheviqit gjatë luftë në Kosovë do të kryente pastrim etnik.
Ajo e vlerësoi vendimin e autoriteteve të Kosovës për ta shpallur atë person non grata si paradoksal, duke deklaruar se vendimi për "ndalim të përhershëm". /Telegrafi/