Ministria e Transportit në Maqedoni: Sektori i ndërtimit rritet për 7.2% në tremujorin e parë të vitit 2026
Sektori i ndërtimit vazhdon të jetë një nga nxitësit kryesorë të rritjes ekonomike në vend, sipas të dhënave të fundit nga Enti Shtetëror i Statistikave për tremujorin e parë të vitit 2026, njoftoi Ministria e Transportit.
Sipas të dhënave, ndërtimi në tre muajt e parë të këtij viti shënoi një rritje prej 7.2 përqind krahasuar me të njëjtën periudhë të vitit të kaluar, që, sipas Ministrisë, është një tregues i aktivitetit të vazhdueshëm të ndërtimit dhe realizimit të investimeve kapitale në të gjithë vendin.
Rritja në ndërtimet e ulëta është veçanërisht e theksuar, ku është regjistruar një rritje prej mbi 20 pikësh indeksi. Ky segment përfshin investimet në ndërtimin e autostradave, magjistraleve, rrugëve rajonale dhe lokale, si dhe infrastrukturës hekurudhore.
Nga ministria thonë se rezultate të tilla janë për shkak të aktiviteteve të intensifikuara në terren dhe dinamikës me të cilën po zbatohen projektet infrastrukturore.
Nga atje thonë se se ndërtimi i seksioneve të autostradave të Korridoreve 8 dhe 10-e po zhvillohet me një ritëm intensiv, ndërsa investimet po bëhen edhe në modernizimin e infrastrukturës hekurudhore.
Për më tepër, statistikat shtetërore tregojnë se produkti i brendshëm bruto në tremujorin e parë të vitit 2026 u rrit me 3.1 përqind./Telegrafi/