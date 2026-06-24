Ministria e Mjedisit dhe ajo e Transportit përfitojnë më shumë nga rishikimi i buxhetit, mbi 170 milionë euro shpenzime jashtë planifikimit
Me rishikimin e ri të buxhetit, shteti do të shpenzojë 179 milionë euro më shumë se sa ishte planifikuar fillimisht. Sipas autoriteteve, fokusi ishte në investimet kapitale dhe projektet e infrastrukturës.
Të ardhurat totale rishikohen nga 374.9 në 379.2 miliardë denarë, ndërsa shpenzimet rriten në 425.2 miliardë denarë. Deficiti buxhetor rritet nga 39.2 në 46.1 miliardë denarë, por mbetet në nivelin prej 4.1 për qind të Prodhimit Bruto Vendor. Pjesa më e madhe e fondeve shtesë do të shkojnë për shpenzime kapitale, të cilat rriten me 5.8 miliardë denarë dhe arrijnë në 46 miliardë denarë.
Ministria e Mjedisit dhe Planifikimit Hapësinor me 2.3 miliardë denarë shtesë, kryesisht për furnizimin me ujë, kanalizimet dhe infrastrukturën mjedisore dhe Ministria e Transportit me rreth 1.4 miliardë denarë, janë dikasteret që përfitojnë më së shumti.
Fondet shtesë do të investohen në ndërtimin e Korridoreve 8 dhe 10-e, autostradës Shkup-Bllacë, hekurudhës Korridori 8, sistemeve të furnizimit me ujë dhe kanalizimeve, impianteve të trajtimit të ujit, projekteve për efikasitet energjetik, si dhe në ndërtimin dhe rindërtimin e objekteve arsimore, konvikteve studentore dhe infrastrukturës në zonat rurale.
426 milionë denarë shtesë janë siguruar edhe për Ministrinë e Arsimit, ndërsa mjete shtesë do të ketë edhe për Shëndetësinë, KSHZ-në, subvencione në bujqësi, standardet studentore dhe nxënësore, sportin dhe mbrojtjen sociale.
Financimi i deficitit buxhetor dhe detyrimeve për shlyerjen e borxhit, në një shumë totale prej 76.4 miliardë denarësh, do të sigurohet përmes huamarrjes së brendshme dhe të jashtme. Nga kjo shumë, mbi 54 miliardë denarë janë të destinuara për shërbimin e detyrimeve ndaj kreditorëve të huaj, ndërsa rreth 20 miliardë denarë janë planifikuar për shlyerjen e borxhit të brendshëm.