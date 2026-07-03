Ministria e Ambientit organizoi debat për leje të re mjedisore të fabrikës së çimentos USJE
Ministria e Mjedisit ka organizuar debat publik mbi procedurën e lëshimit të një leje të re mjedisore A, të integruar për Çimentoren USJE, një dokument që do të përcaktojë kushtet, sipas të cilave kompania do të operojë në periudhën e ardhshme shtatëvjeçare.
Edhe pse nga Ministria e Ambientit u zotuan se kriteret e reja të punës për këtë kompani janë në përputhje me direktivat evropiane, por, edhe ky zotim nuk e qetësoi iniciativën qytetare “Stop Usje”, dhe kërkuan që Ministria e Ambientit të mos pajisë me lejen ekologjike A të punës këtë kompani për 7 vitet e ardhshme nga viti 2027 deri në vitin 2034.
“Deri më tani gjithçka që kemi dorëzuar si propozime dhe vërejtjet tona nuk janë implementuar. Edhe pse çdo ditë po dëgjojmë se gjithçka do të jetë sipas standardeve evropiane, ajo nuk figuron në asnjë dokument. Ne duam të shohim në mënyrë të shkruar dhe shqetësimet mbesin po ato që i kishim kufiri i ndotjes, dhe aspekti i monitorimit dhe publikimit të shkallës së ndotjes.”, - deklaroi Marija Manolço nga Iniciativa Qytetare “Stop USJE”.
Por, nga Ministria e Ambientit u zotuan se procedura për lejen e punës janë në përputhje me direktivat evropiane.
“Lejen e re të punës të cilën do ta marrin do të bazohet në bazë në kushtet e reja, të cilat dalin nga ligji i ri për kontroll, dhe qëllimi i kësaj debati është rritja e transparencës në dhënien e licencës. Dhe kemi biseduar edhe me iniciativën qytetare “Stop USJE”, dhe gjatë javës tjetër do t’i pranojmë në ministri, por mund të garantojmë se kërkesat e reja janë në përputhje me direktivat evropiane.”, - theksoi Besa Tateshi nga Ministria e Ambientit.
Por, nga kjo kompani janë zotuar se USJE gjatë gjithë viteve të veprimit ka punuar në përputhje me standardet e kërkuara, dhe ashtu do të vazhdojë, edhe me principet e reja më të rrepta.
“I ndjekim të gjitha publikimet, por unë mund të them se TITAN USJE është duke punuar me përgjegjësi më të lartë dhe në mënyrë transparente, prandaj edhe jemi këtu, që t’i dëgjojmë të gjitha shqetësimet e tyre, dhe t’u japim shpjegim këtyre shqetësimeve, por unë besoj fuqishëm se problemi është tek keqkuptimi, por besoj se përmes dialogut do ta rrisim besimin.”, - u shpreh menaxherja mjedisore në fabrikën e çimentos USJE, Natasha Bakreska.
Në këtë seancë morën pjesë përfaqësues të institucioneve, kompanisë, komunitetit profesional, organizatave mjedisore dhe qytetarëve të interesuar, të cilët do të kenë mundësinë të shprehin mendimet dhe sugjerimet e tyre në lidhje me draft-lejen. /rtm2