Ministri izraelit bën thirrje për një 'kufi të ri' me Libanin
Një ministër i qeverisë izraelite ka argumentuar se Izraeli duhet të dalë nga konflikti aktual me një kufi "të ri" me Libanin.
Komentet e Bezalel Smotrich, ministrit të Financave të Benjamin Netanyahut, janë më të qartat deri më tani nga një zyrtar i lartë izraelit mbi pushtimin e territorit, libanez në një luftë që Izraeli thotë se synon militantët e Hezbollahut të mbështetur nga Irani.
Libani u përfshi në luftën në Lindjen e Mesme më 2 mars kur Hezbollahu qëlloi raketa në Izrael, transmeton Telegrafi.
Që atëherë, Izraeli ka urdhëruar të gjithë banorët të evakuohen në jug të lumit Litani, ndërsa synon zonën me sulme ajrore.
Në fundjavë, filloi bombardimin e urave mbi Litani, të cilin thotë se Hezbollahu po e përdor për të lëvizur luftëtarët.
Ministri i mbrojtjes i Izraelit urdhëroi gjithashtu shkatërrimin e shtëpive në fshatrat libaneze.
Smotrich i tha një emisioni izraelit se fushata ushtarake në Liban "duhet të përfundojë me një realitet krejtësisht të ndryshëm, si me vendimin e Hezbollahut, por edhe me ndryshimin e kufijve të Izraelit".
Ai argumenton se kufiri duhet të shtrihet deri në lumin Litani në Libanin jugor.
"E them këtu në mënyrë të prerë në çdo dhomë dhe në çdo diskutim gjithashtu: kufiri i ri izraelit duhet të jetë Litani", tha Smotrich.
Smotrich, udhëheqës i një partie të vogël të ekstremit të djathtë në kabinetin e Netanyahut, ka bërë komente të ngjashme në lidhje me Gazën, të cilat shpesh shkojnë përtej politikës zyrtare izraelite.
Një zyrtar libanez i tha agjencisë se Bejruti ende po mbështetej te fuqitë e huaja për të ushtruar presion të mjaftueshëm mbi Izraelin për t'i dhënë fund luftës, përmes një oferte nga Presidenti Joseph Aoun për të zhvilluar bisedime të drejtpërdrejta. /Telegrafi/