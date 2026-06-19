Ministri italian anulon vizitën në SHBA pas komenteve të Trumpit për Melonin
Një përplasje e re diplomatike ka shpërthyer mes presidentit amerikan, Donald Trump, dhe kryeministres italiane, Giorgia Meloni, pasi Trump deklaroi se Meloni i ishte “lutur” për të bërë një fotografi me të gjatë samitit të G7 në Francë dhe se ai kishte pranuar “nga keqardhja”.
Meloni reagoi ashpër ndaj këtyre deklaratave, duke i quajtur ato “plotësisht të sajuara” dhe duke theksuar se “as unë dhe as Italia nuk lutemi”.
Ajo u shpreh e habitur nga mënyra se si Trump trajton aleatët tradicionalë perëndimorë, duke sugjeruar se ai tregon më shumë mirëkuptim ndaj kundërshtarëve të Perëndimit sesa ndaj partnerëve të vjetër, raporton ap.
Si shenjë proteste, ministri i Jashtëm italian, Antonio Tajani, anuloi vizitën e planifikuar në Shtetet e Bashkuara javën e ardhshme. Ai i cilësoi komentet e Trumpit si “serioze dhe fyese”, jo vetëm ndaj Melonit, por ndaj gjithë Italisë.
Incidenti konsiderohet një tjetër goditje për marrëdhëniet mes dy liderëve, të cilët dikur kishin një raport të afërt politik. Tensionet mes tyre janë shtuar muajt e fundit për shkak të mosmarrëveshjeve lidhur me luftën me Iranin dhe kritikave të Trumpit ndaj Papa Leos XIV, të cilat Meloni i kishte dënuar publikisht.
Përplasja e fundit ka nxitur reagime të shumta në Itali dhe rrezikon të thellojë më tej krizën diplomatike mes dy vendeve aleate. /Telegrafi/