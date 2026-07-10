Ministrat vizituan fshatin Sojevë, kërkojnë zgjidhje për vërshimet e përsëritura
Ministri i Infrastrukturës dhe Transportit në detyrë, Dimal Basha së bashku me ministren e Mjedisit Planifikimit Hapësinor dhe Infrastrukturës në detyrë, Fitore Pacolli vizituan fshatin Sojevë në Ferizaj dhe rrugën M25.3 për ta vlerësuar situatën e krijuar nga vërshimet të përsëritura.
Sipas njoftimi të ministrisë thuhet se kjo rrugë bllokohet shpeshherë shkaku i grumbullimit të ujërave, duke shkaktuar vështirësi për qytetarët dhe bizneset, si dhe dëmtimet e vazhdueshme në infrastrukturën rrugore.
Tutje bëhet e ditur se vlerësimet fillestare tregojnë se një nga shkaqet kryesore të problemit është ndryshimi i rrjedhës të ujërave për shkak të ndërtimeve të pakontrolluara "gjendja e cila sjell përmbytje të shpeshta dhe rritje te kostove të mirëmbajtjes së rrugës".
"Ministria e Infrastrukturës dhe Transportit theksoi se do të vazhdojë bashkëpunimin me institucionet përgjegjëse për të garantuar sigurinë në komunikacion, mbrojtjen e infrastrukturës rrugore dhe përmirësimin e kushteve për qytetarët", thuhet tutje në njoftim. /Telegrafi/