Minçev: Po ndërtojmë sistem administrativ ku dijet dhe rezultatet janë kriteri i vetëm
Administrata publike është një nga shtyllat më të rëndësishme të një shteti funksional, ndërsa profesionalizimi i saj është parakusht kyç për një Maqedoni evropiane, deklaroi për "Sloboden Peçat" ministri i Administratës Publike, Goran Minçev.
Sipas Minçevit, Qeveria dhe Ministria e Administratës Publike po zbatojnë një reformë thelbësore me synimin për të ndërtuar një administratë moderne, efikase dhe profesionale, të liruar nga ndikimet partiake.
“Administrata publike është qarkullimi i gjakut i një shteti. Pa një administratë të trajnuar mirë, cilësore dhe të bazuar në dije, nuk mund të kemi shtet”, u shpreh ministri.
Ai theksoi se gjatë periudhës së fundit janë ndërmarrë hapa të rëndësishëm reformues përmes miratimit të ligjeve sistemore që prej vitesh ishin pjesë e rekomandimeve të Bashkimit Evropian. Sipas tij, Ligji për Shërbimin e Lartë Drejtues, zgjidhjet ligjore për nëpunësit administrativë dhe themelimi i Akademisë për Trajnimin e Administratës Publike përbëjnë bazën e modelit të ri të funksionimit të institucioneve.
Minçev nënvizoi se reforma nuk matet vetëm me miratimin e ligjeve, por edhe me zbatimin e tyre në praktikë dhe ndryshimin e kulturës institucionale.
“Ligji është hapi i parë, por më e rëndësishme është zbatimi i tij. Reforma nënkupton një sistem ku secili do të ketë mundësi të avancojë përmes dijes, kompetencave dhe rezultateve”, tha ai.
Duke folur për Ligjin për Përfaqësim të Drejtë, ministri deklaroi se bëhet fjalë për një zgjidhje të re të përgatitur nga ekspertë, e cila për herë të parë e rregullon këtë parim me një ligj të veçantë dhe me mekanizma të qartë institucionalë për monitorimin e zbatimit.
“Përfaqësimi i drejtë dhe cilësia nuk janë në kundërshtim. Qëllimi ynë është që çdo qytetar të ketë mundësi të barabarta, ndërsa institucionet të fitojnë kuadrot më cilësore”, theksoi Minçev.
Në fund, ministri tha se reformat në administratën publike janë pjesë e agjendës evropiane të shtetit dhe do të vazhdojnë me fokus në profesionalizim, digjitalizim, trajnim dhe përmirësimin e shërbimeve për qytetarët, duke shtuar se vlera e tyre do të matet me besimin e qytetarëve ndaj institucioneve dhe me krijimin e një administrate që punon shpejt, me efikasitet dhe përgjegjësi.