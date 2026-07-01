Minçev: Ne nuk jemi humbës, kemi marrë një funksion plus
Kushdo që mendon se Ministria e Bujqësisë, Pylltarisë dhe Ekonomisë së Ujërave është e parëndësishme gënjen, disa media opozitare janë përpjekur ta paraqesin ZNAM-in si humbës gjatë dhjetë ditëve të fundit, tha për "Lokalno" Goran Minçev, Ministër i Administratës Publike.
"Miti se dikush mendon se Ministria e Bujqësisë nuk është një ministri e rëndësishme gënjen. Ky është një informim nga disa media opozitare që në shtatë deri në dhjetë ditët e fundit kanë synuar ta paraqesin ZNAM-in si humbës në këtë rikonstruksion qeveritar. E vërteta është e kundërta. ZNAM është e vetmja parti që ka dalë me një funksion plus në këtë rikonstruksion dhe ka pranuar sfidën për të zbatuar programin tonë në Ministrinë e Bujqësisë", tha Minçev.
Sipas tij, lëvizja ZNAM po merr një pozicion pozitiv në shalionin e dytë dhe të tretë të qeverisë, ndërsa negociatat për ta do të vazhdojnë në shtator.
"ZNAM është e qëndrueshme, besnike dhe jep rezultate në këtë Qeveri. Besoj se Ministri ynë i ri Borçe Serafimovski, i cili ishte Sekretar Shtetëror në Ministrinë e Bujqësisë, do ta dëshmojë këtë dhe do ta sigurojë publikun maqedonas për kapacitetet e saj", tha Minçev./Telegrafi/