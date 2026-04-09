Minatori shpëtohet pasi mbeti i bllokuar nën tokë për 14 ditë në Meksikë
Pas 14 ditësh të bllokuar në një minierë ari dhe argjendi në Meksikë, një punëtor është nxjerrë i gjallë, ndërsa dy të tjerë kanë vdekur.
Presidentja Claudia Sheinbaum e quajti shpëtimin "të pabesueshëm".
Mbijetesa e një punëtori pas pothuajse dy javësh nën tokë solli një lehtësim të rrallë në një nga industritë më të rrezikshme të Meksikës.
Shembja e minierës lidhet me një defekt strukturor që thuhet se shkaktoi përmbytjen e minierës nga uji, duke bllokuar burrat.
- YouTube www.youtube.com
Ekipet e shpëtimit punuan ditë e natë për dy javë me pompa, ekipe teknike dhe mbështetje nga forcat e armatosura, përpara se të transportonin me helikopter të mbijetuarin në spitalin në Mazatlan për kujdes të specializuar.
Aksidenti ka ngritur përsëri pyetje në lidhje me standardet e sigurisë në sektorin minerar të Meksikës, ku incidentet fatale mbeten të zakonshme.
Në vitin 2022, 10 minatorë vdiqën në katastrofën El Pinabete në Coahuila, ndërsa shpërthimi i Pasta de Conchos në vitin 2006 vrau 65 punëtorë në tragjedinë më vdekjeprurëse minerare në vend. /Telegrafi/