Milloshoski: Protokolli i dytë fsheh bllokada të reja bullgare, ndryshimet kushtetuese nuk janë kushti i vetëm
Deputeti i OBRM-PDUKM-së, Antonio Milloshoski, thotë se gjersa ishte kryetar i Komisionit parlamentar për Politikë të Jashtme, ka dërguar vazhdimisht letra te kryeministri i atëhershëm, Dimitar Kovaçevski dhe ish-ministri i Punëve të Jashtme, Bujar Osmani, duke kërkuar që protokolli i dytë t'u paraqitet deputetëve dhe të diskutohet në një seancë të mbyllur, por, siç tha ai, kjo nuk ndodhi dhe se përmbajtja mbeti e paarritshme për publikun.
"Nuk është më sekret dhe mund të shihet përmes atij protokolli të dytë se janë ndërmarrë detyrime më të mëdha, domethënë, palës bullgare i janë dhënë mundësi më të mëdha, duke dhënë ose jo pëlqim për punën e komisionit për histori ose për vlerësime në sektorë të tjerë si arsimi, tekstet shkollore e të ngjashme, për të krijuar kushte për vendosjen e bllokadave në rrugën e integrimit evropian", tha Milloshoski.
Sipas tij, aktorë të caktuar politikë, përfshirë ish-ministrin Bujar Osmani dhe kryetarin e LSDM-së Venko Filipçe, kërkuan t’i paraqesin ndryshimet kushtetuese si një kusht të vetëm dhe të njëhershëm, pa kërkesa shtesë, por se vizita në Sofje tregoi se ndryshimet kushtetuese nuk janë kushti i vetëm në të cilin pala bullgare këmbëngul në lidhje me përparimin e Maqedonisë në procesin e integrimit evropian./Telegrafi/