Mikroplastikat në trupin tonë? Salihu: Shumë studime tregojnë se plastika është e dëmshme, madje kancerogjene
Mungesa e ujit dhe rritja e përdorimit të ujit të ambalazhuar në plastikë po krijojnë një zinxhir të ri problemesh për shëndetin dhe mjedisin në Kosovë. Kështu ka paralajmëruar Krenare Salihu në “Përballje Podcast”.
Ajo theksoi se vendi ka burime ujore, por menaxhimi dhe cilësia e tyre mbeten sfidë.
“I kemi lumenjtë, i kemi liqenjtë dhe akumuluesit e ujit që furnizojnë edhe kryeqytetin dhe komunat tjera, por në anën tjetër kemi mungesë të ujit”, u shpreh Salihu.
Sipas saj, kjo situatë po i shtyn qytetarët drejt përdorimit të ujit të ambalazhuar, i cili sjell rreziqe të reja.
“Shumë studime tregojnë se plastika është e dëmshme, madje kancerogjene. Janë mikroplastikat që në disa raste janë gjetur edhe brenda në organizmin e njeriut”, tha ajo.
Salihu theksoi se këto probleme nuk janë të izoluara, por të ndërlidhura me mënyrën se si trajtohet mjedisi dhe burimet natyrore.
“Krejt këto janë të lidhura në zinxhir – nga uji, te toka, te ushqimi dhe shëndeti ynë”, deklaroi ajo.
Ajo shtoi se përdorimi i pakontrolluar i pesticideve dhe shfrytëzimi intensiv i tokës po ndikojnë gjithashtu në cilësinë e përgjithshme të jetës dhe mjedisit.
Në këtë kontekst, Salihu ngriti shqetësimin edhe për mënyrën e përdorimit të shisheve plastike nga qytetarët.
“Kemi raste kur uji në shishe plastike ripërdoret disa herë, gjë që është rreptësisht e ndalume për shëndet”, paralajmëroi ajo.
Sipas saj, pa rritje të vetëdijes dhe menaxhim më të mirë të burimeve ujore, rreziqet për shëndetin dhe mjedisin do të vazhdojnë të rriten./Telegrafi/.