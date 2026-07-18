Mickoski: Rasti me ujin e pijshëm në Gostivar nuk do të kalojë pa përgjegjësi
Kryeministri i vendit, Hristijan Mickoski, ka komentuar gjendjen aktuale në Gostivar ku një numër i madh qytetarësh ankohen për probleme me stomakun, theksoi se janë marrë të gjitha masat dhe se do të ketë përgjegjësi për rastin.
“Në këtë moment të gjitha institucionet janë në terren, po merren masa, po testohen mostra nga uji dhe kemi një proces që po e udhëheq edhe Prokuroria. Mendoj se shumë shpejt do të dalin informacion rreth asaj që ka ndodhur, kush dha urdhër që kjo të ndodhë dhe, natyrisht, do të ketë përgjegjësi”, theksoi Mickoski.
Potencoi se është tronditëse për të që njerëzit sillen në mënyrë të papërgjegjshme dhe përsëriti se do të ketë përgjegjësi për rastin.
“Rasti nuk do të shkojë kështu. Vërtet nuk mund ta kuptoj se si disa njerëz mund të sillen kaq në mënyrë të papërgjegjshme dhe paturpësi. Është thjesht e pabesueshme se si i pranojnë këto gjëra kaq lehtë dhe si vendosin të bëjnë gjëra të tilla. Për mua, e gjithë kjo është tronditëse dhe thjesht e pabesueshme, gjithçka që dikush bëri atje. Por do të ketë përgjegjësi, sigurisht, dhe kjo përgjegjësi normalisht do të duhet të përcaktohet më tej në kuadër të proceseve ligjore”, tha kryeministri Mickoski.