Mickoski: Politika e jashtme duhet të zhvillohet përmes argumenteve, jo më me "gjunjëzim" para ndërkombëtarëve
Kryeministri i vendit, Hristijan Mickoski tha se ka vendosur t'i japë fund përfundimisht traditës ballkanike të përkuljes diplomatike në korridoret e ftohta të Brukselit, e cila është e rrënjosur thellë prej dekadash, duke dërguar një mesazh të qartë se politika e jashtme e Maqedonisë tani e tutje do të zhvillohet ekskluzivisht përmes forcës së argumenteve, dhe jo përmes gjunjëzimit të përulur para autoriteteve të huaja.
Në paraqitjen e tij të fundit politike, ai akuzoi ish-pushtetin për gabimet katastrofike dhe të kushtueshme të së kaluarës, duke vënë në dukje marrëveshjet kontroverse me Bullgarinë dhe Greqinë si rezultat i drejtpërdrejtë i politikanëve që ishin të gatshëm të sakrifikonin historinë kombëtare vetëm për të marrë një përqafim inkurajues nga qendrat evropiane të pushtetit.
Sipas vizionit të tij, brezi i ri i politikanëve maqedonas ka një detyrë historike, por edhe jashtëzakonisht të vështirë, për të korrigjuar këto padrejtësi të trashëguara që e kanë vënë vendin në një pozicion pengu të përjetshëm të tekave dypalëshe të huaja.