Mickoski: Pashkët na kujtojnë se pas çdo errësire vjen drita, të bashkuar ta ndërtojmë shtetin që e meritojmë
Kryeministri Hristijan Mickoski dërgoi një mesazh urimi me rastin e festës më të madhe të krishterë, Pashkët, duke uruar shëndet, paqe dhe begati në çdo shtëpi.
“Pashkët nuk janë vetëm një festë e besimit, por edhe simbol i shpresës, ripërtëritjes dhe fitores së jetës mbi sprovat. Ato na kujtojnë se pas çdo errësire vjen drita, pas çdo sfide – një fillim i ri, dhe pas çdo sakrifice – një shpresë e merituar”, thekson Mickoski në urimin e tij.
Ai shton se është i vetëdijshëm për pasiguritë dhe sfidat, por, siç thotë, vendosmëria është e qartë: të vazhdohet me politika të përgjegjshme, të forcohet ekonomia, të mbrohet standardi i jetesës dhe të krijohet një e ardhme e sigurt për të gjithë.
“Në frymën e kësaj feste të madhe, dua të përcjell një mesazh uniteti. Vetëm së bashku, me respekt dhe mirëkuptim të ndërsjellë, mund ta ndërtojmë shtetin që e meritojmë – të qëndrueshëm, të drejtë dhe përparimtar. Një shtet ku puna vlerësohet dhe e ardhmja ndërtohet mbi themelet e besimit dhe përgjegjësisë”, thekson Mickoski.
Kryeministri uron që festat të sjellin ngrohtësi dhe forcë për të ecur përpara me një vizion të qartë.
“Le t’ju sjellin ditët e festës paqe, ngrohtësi dhe forcë për të vazhduar përpara, më të fortë, më të bashkuar dhe me një vizion të qartë për të ardhmen. Krishti u ringjall! Me të vërtetë u ringjall!”, shton Hristijan Mickoski në urimin e tij me rastin e Pashkëve.