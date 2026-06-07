LAMM: Komunikacioni zhvillohet pa probleme, pa pritje të gjata kufitare
Sot trafiku në të gjitha rrugët shtetërore në vend po zhvillohet pa probleme dhe në rrugë të thata, njofton LAMM.
Intensiteti i trafikut jashtë zonave urbane është i moderuar, dhe në pikat kufitare në anën e RMV-së aktualisht nuk ka vonesa më të gjata as për hyrje dhe as për dalje nga vendi.
LAMM u bën apel shoferëve që ta përshtatin shpejtësinë sipas kushteve të rrugës, të respektojnë sinjalistikën e trafikut dhe të ngasin me kujdes, veçanërisht në pjesët nëpër lugina, lugina lumenjsh dhe gryka ku ekziston rreziku i rrëshqitjeve të dheut. Rrugët më kritike janë Katllanovë – Veles, Mavrovë – Dibër – Strugë, Vinicë – Berovë dhe Koçan – Dellçevë.
Në kuadër të regjimit sezonal të trafikut, rruga Ohër – Resnjë që kalon nëpër Parkun Kombëtar Galiçicë është e hapur për të gjitha llojet e automjeteve me një masë deri në 3.5 ton.
Ndërkohë, në disa rrugë rrugore në të gjithë vendin po kryhen aktivitete ndërtimi dhe riparimi. Në autostradën A2, në segmentin Gostivar – Strazhë, po riparohen disa ura dhe viadukte, dhe është futur një regjim i përkohshëm trafiku deri në përfundimin e punimeve.
Punime ndërtimi po kryhen edhe në urat mbi lumin Vardar pranë fshatit Zhelinë, si dhe në autostradën A1, seksioni Smokvicë – Gjevgjeli, ku po punohet për instalimin e një tubacioni ndërlidhës gazi.
Në unazën rrugore të Shkupit, në rrugën shtetërore A2, po rehabilitohet një pjesë e rrugës midis kryqëzimeve Vollkovë dhe Kondovë. Për shkak të punimeve, korsia e majtë është e mbyllur dhe trafiku po lëviz në korsinë e mesme dhe të djathtë.