Andonovski: Në fillim të vitit të ardhshëm pritet të nisë sistemi “Roaming si në shtëpi”
Ministri i Transformimit Digjital, Stefan Andonovski tha se në fillim të vitit të ardhshëm pritet të nisë sistemi “Roaming si në shtëpi”. Ai tha se të gjitha përgatitjet nga ana jonë kanë përfunduar dhe pritet nënshkrimi i marrëveshjes me Komisioni Evropian për këtë iniciativë.
Më tej sqaroi se shpenzimet për komunikimet roaming në vendet e Bashkimit Evropian do të jenë të njëjta me ato që qytetarët paguajnë në vend, ndërsa e njëjta do të vlejë edhe për të huajt që do të përdorin shërbimet roaming kur të vijnë tek ne.
“Sa u përket afateve, ato nuk varen nga ne. Pozitive është se negociojmë secili shtet veçmas, që do të thotë se sa më shpejt t’i përmbushim kushtet dhe sa më shpejt të ecë procesi, aq më shpejt do ta përfundojmë. Pres që gjatë këtij viti të përfundojnë negociatat dhe të përcaktojmë tekstin e marrëveshjes, ajo të kalojë në mbledhje të Qeverisë, të ratifikohet në Kuvend dhe të jemi të gatshëm që të parët ta fillojmë këtë proces nga Ballkani Perëndimor. Shpresa ime e sinqertë është që kjo të jetë në janar të vitit 2027”, tha Andonovski.