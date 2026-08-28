Mickoski: Në fakultetet e shkencave inxhinierike interesi për regjistrim është rritur për 30 për qind
Kryeministri Hristijan Mickoski thotë se Qeveria do të vazhdojë ta drejtojë ekonominë drejt inteligjencës artificiale dhe qendrave të të dhënave, duke vlerësuar se Maqedonia ka dije dhe kuadro për ta ndjekur drejtimin në të cilin po lëviz ekonomia globale.
Si argument se edhe të rinjtë e njohin këtë trend, Mickoski theksoi se interesi për studimin e shkencave inxhinierike është rritur.
“Ne kemi dije, dimë si. Më inkurajon fakti që në fakultetet e shkencave inxhinierike interesi për regjistrim është rritur për 30 për qind. Konkretisht e mora të dhënën nga fakulteti im amë, Fakulteti i Makinerisë. Kjo do të thotë se të rinjtë qartë përcaktohen se ku po shkon njerëzimi”, tha Mickoski.
Ai porositi se Qeveria do të përpiqet ta shfrytëzojë atë proces për zhvillimin e ekonomisë dhe krijimin e vlerës së shtuar më të madhe.
“Ne do ta kapim atë proces. Derisa të jem unë kryetar i Qeverisë, më tej do ta zhvilloj shtetin”, tha kryeministri.
“Ne si Qeveri, në këtë drejtim, me inteligjencë artificiale do ta zhvillojmë ekonominë tonë dhe vlerën e shtuar në ekonominë tonë”, tha Mickoski.
Ai e lidhi ekspansionin e inteligjencës artificiale dhe qendrave të të dhënave edhe me lëvizjet ekonomike në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, duke vlerësuar se pikërisht këta sektorë janë motor i rëndësishëm i ekonomisë amerikane.
Mickoski pohoi se pa kontributin e inteligjencës artificiale dhe qendrave të të dhënave ekonomia amerikane do të ishte në recesion.
Sipas tij, dilema për Maqedoninë është nëse do ta ndjekë zhvillimin teknologjik apo do të mbetet e bllokuar në debate politike që, siç tha, nuk kanë lidhje me realitetin.
“Të gjithë ne duhet tani të vendosim nëse do të hyjmë në moçalin politik të opozitës që nuk kupton dhe që dërgon lajme që nuk kanë asnjë lidhje me realitetin, apo do ta kapim hapin me drejtimin në të cilin po lëviz njerëzimi”, tha Mickoski.