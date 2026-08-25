Mickoski: Kriza mund të zgjasë me vite, po shqyrtojmë masat
Pavarësisht rritjes së fundit të çmimeve të derivateve të naftës në Maqedoni, kryeministri Hirstijan Mickoski thotë se vendi ynë sërish ka karburantet me çmimet më të lira në rajon.
Ai sot deklaroi se janë duke shqyrtuar masat, por shtoi se duhet të veprohet me kujdes.
“Nafta në Maqedoni është gjysmë euro për litër më e lirë se në Shqipëri. Është 35 centë më e lirë se në Serbi dhe 30 deri në 50 centë për litër më e lirë se në të gjitha vendet e rajonit, si Greqia, Kroacia, Sllovenia, Bosnjë e Hercegovina, Mali i Zi e kështu me radhë. Kjo vlen si për benzinën pa plumb, ashtu edhe për dizelin. Pra, nëse e lëmë politikën mënjanë dhe fillojmë t’i shikojmë shifrat, do të arrijmë në përfundimin se në këtë moment, meqë të gjithë blejmë nga i njëjti vend dhe nuk blejmë nga vende të ndryshme, qytetarët e Maqedonisë, por edhe qytetarë të disa vendeve fqinje, vijnë në Maqedoni, në stacionet e karburantit, për të mbushur rezervuarët e veturave dhe automjeteve të tyre. Ne, si qeveri, nuk kujdesemi vetëm për qytetarët e Maqedonisë. Volumi total i karburantit, benzinës dhe naftës së shitur është rritur me rreth 50 deri në 60 për qind gjatë disa muajve të fundit. Megjithatë, kemi arritur të ruajmë stabilitetin makroekonomik në vend.
I pyetur nëse qeveria do të ndërmarrë masa për uljen e çmimit të karburanteve, Mickoski tha se ka plan për këtë por që duhet të veprohet me kujdes.
“Po, ne po planifikojmë. Kemi një strategji të qartë dhe një plan të qartë. Sipas analizave tona, kjo situatë do të zgjasë. Situata në Gjirin Persik mund të zgjasë për disa vjet, prandaj po veprojmë me kujdes, në mënyrë që të mos cenojmë stabilitetin makroekonomik të vendit, ndërkohë që nga ana tjetër sigurojmë karburantet me çmimet më të ulëta për qytetarët dhe industrinë në Maqedoni”, shtoi Mickoski.
Kryeministri tha se vendi ynë gjithashtu ka nivelin më të ulët të inflacionit në rajon.
“Ne e kemi ulur inflacionin në nivelin më të ulët në rajon, në 2,3 për qind në vit në korrik, ndërsa në tregtinë me pakicë ai është 1,7 deri në 1,8 për qind”, shtoi Mickoski.