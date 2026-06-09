Mickoski: Fqinjësia e mirë është e rëndësishme, por identiteti maqedonas nuk ka çmim
Kryeministri Hristijan Mickoski deklaroi se si qeveri, po punojnë me përkushtim për të arritur qëllimet që kanë vendosur për zhvillimin e vendit dhe procesin e integrimit të tij evropian.
Ai tha se kanë plan dhe strategji, për realizimin e të cilave po punojnë pa premtuar mrekulli, por për t'i vënë gjërat në një bazë të shëndoshë.
"Po punojmë me përkushtim, me ndershmëri dhe me zell. Rezultatet po vijnë ngadalë. Cila është strategjia jonë për realizimin e këtyre qëllimeve po ndodh ngadalë. Sigurisht, nuk do të flas shumë për detajet publikisht. Si person, pres që të kemi marrëdhënie të mira fqinjësore me të gjithë fqinjët tanë. Si Kryeministër, do të bëj gjithçka që është në fuqinë tonë, së pari për të mbrojtur interesat e qytetarëve, për të mbrojtur identitetin dhe interesat e vendit. Dhe së dyti, sigurisht, për të ndërtuar marrëdhënie të mira fqinjësore me të gjithë fqinjët tanë bazuar në parimin e rrugës me dy drejtime. Sepse për çdo punë në jetë duhen të paktën dy persona", tha Mickoski.
Nuk e di se cila do të ishte përmbajtja përfundimtare e takimeve, thotë Mickoski por shton se, Qeveria ka një plan dhe strategji dhe po punon për t'i përmbushur ato.
"Ne kurrë nuk kemi premtuar mrekulli. Sepse ne nuk jemi mrekullibërës. Dhe kushdo që premton mrekulli gënjen, nuk u thotë të vërtetën qytetarëve. Ne premtuam vetëm punë të palodhur, të cilën po e bëjmë. E di që mund të ketë disa pritje që disa gjëra të ndodhin më shpejt, por atë që po e them sot, e thashë edhe në fushatën zgjedhore të vitit 2024 dhe do të vazhdoj ta them, sepse gjërat duhet të vendosen mbi një bazë të shëndoshë në mënyrë që brezat pas nesh të mos kenë dhimbjet e kokës që kemi ne", tha Mickoski.