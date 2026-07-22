Kryeministri Hristijan Mickoski, pas stuhisë së fuqishme që goditi Shkupin gjatë ditës së djeshme, tha se institucionet dhe komunat kanë dalë në terren për sanimin e dëmeve.

Mickoski falënderoi ekipet përgjegjëse për reagimin dhe theksoi se dëmet do të vlerësohen, ndërsa kompensimi do të bëhet në përputhje me ligjin dhe praktikën e mëparshme nga institucionet kompetente.

“ Epo, kjo Qeveri kurrë nuk i ka lënë qytetarët të përballen vetë. Falënderoj institucionet dhe kryetarët e komunave, të cilët gjatë mbrëmjes dhe menjëherë pas stuhisë epike që goditi Shkupin dje, dolën në terren dhe sanonin dëmet, së bashku me institucionet nën kompetencën e tyre. Ata do të vazhdojnë ta bëjnë këtë edhe sot, sepse kjo ishte një stuhi epike. Me të vërtetë, përgatitja dhe motivimi i tyre ishin të mëdha. Dëmi do të vlerësohet dhe, në përputhje me ligjin, përvojën e kaluar dhe praktikën, do të rimbursohet plotësisht nga institucionet kompetente”, u shpreh Mickoski.

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