Mickoski: Dëmet nga stuhia do të vlerësohen dhe do të kompensohen
Kryeministri Hristijan Mickoski, pas stuhisë së fuqishme që goditi Shkupin gjatë ditës së djeshme, tha se institucionet dhe komunat kanë dalë në terren për sanimin e dëmeve.
Mickoski falënderoi ekipet përgjegjëse për reagimin dhe theksoi se dëmet do të vlerësohen, ndërsa kompensimi do të bëhet në përputhje me ligjin dhe praktikën e mëparshme nga institucionet kompetente.
“ Epo, kjo Qeveri kurrë nuk i ka lënë qytetarët të përballen vetë. Falënderoj institucionet dhe kryetarët e komunave, të cilët gjatë mbrëmjes dhe menjëherë pas stuhisë epike që goditi Shkupin dje, dolën në terren dhe sanonin dëmet, së bashku me institucionet nën kompetencën e tyre. Ata do të vazhdojnë ta bëjnë këtë edhe sot, sepse kjo ishte një stuhi epike. Me të vërtetë, përgatitja dhe motivimi i tyre ishin të mëdha. Dëmi do të vlerësohet dhe, në përputhje me ligjin, përvojën e kaluar dhe praktikën, do të rimbursohet plotësisht nga institucionet kompetente”, u shpreh Mickoski.